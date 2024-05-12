بالأرقام.. نفط البصرة توضح أهمية حقل الطوبة بعد توقيع عقد تطويره

2024-05-12 19:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أوضحت شركة نفط البصرة، الأهمية الاقتصادية لحقل الطوبة النفطي بعد توقيع عقد اتفاقية مبادئ HOA مع تحالف شركة جيو جيد الصينية وشركة كريسنت العراقية. وقال مدير عام شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن الهدف من التوقيع تحقيق إنتاج يصل إلى 200 ألف برميل يومياً، وكذلك 50 مقمق من الغاز مليون قدم مكعب قياسي. وأضاف، أن عملية التطوير تتضمن كذلك إنشاء مصفى بطاقة 200 ألف برميل ومحطتي كهرباء الأولى بطاقة 800 ميغاواط، والثانية للطاقة الشمسية بطاقة 400 ميغاواط اضافة الى انشاء مصنع للبتروكيمياوات لانتاج ما يقارب 1300 طن سنويا من مادتي بولي بروبين وبولي اثيلين وكذلك سماد اليوريا . ورعى وزير النفط حيان عبد الغني،اليوم الأحد حفل توقع اتفاقية مبادئ HOA مع ائتلاف صيني عراقي لتطوير حقل الطوبة النفطي المتكامل.