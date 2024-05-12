2024-05-12 20:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعدعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الأسرة الصحفية إلى أداء مهامّها إلى جانب السلطات الرقابية الدستورية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل عصر اليوم، نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد عزيز اللامي".وأضاف، أن "السوداني استمع إلى عرض عن أحوال الحريات الصحفية والإعلامية في العراق"، مؤكداً نهج الحكومة في حماية حرية التعبير وفق متّجهات الدستور والقوانين النافذة".ودعا رئيس مجلس الوزراء الأسرة الصحفية – بحسب البيان - إلى "أداء مهامّها إلى جانب السلطات الرقابية الدستورية، وشرح الحقائق أمام المواطنين، والعمل وفق المهنية والموضوعية الإعلامية، نحو تعضيد مساعي الحكومة وأجهزتها في تقديم الخدمات وإحداث التنمية الشاملة والإصلاح ومكافحة الفساد ومواجهة التحديات الاقتصادية".