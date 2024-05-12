المندلاوي يعزي بذكرى استشهاد السيد الصدر ونجليه الطاهرين

2024-05-12 20:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واععزى رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأحد، الأمة الإسلامية والشعب العراقي بذكرى استشهاد السيد الصدر ونجليه الطاهرين.وذكر مكتب رئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "المندلاوي قدّمَ خالص تعازيه إلى الأمة الإسلامية، والشعب العراقي، والسيد مقتدى الصدر، بمناسبة الذكرى السنوية السادسة والعشرين لاستشهاد آية الله العظمى السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه الطاهرين، على أيدي النظام الصدامي الدكتاتوري.وقال المندلاوي - بحسب البيان - أن "السيد الشهيد محمد الصدر (قدس )، شيدّ أساسات المقاومة، وأرسى ركائز مواجهة الاستكبار، وصنع جيلاً مؤمناً يعشق مجابهة الظالمين، داعيًا إلى استلهام الدروس من تأريخه الزاخر بالعطاء، والتمسك بالقيم والثوابت الإسلامية التي قدّم الشهيد روحه من أجلها، والسير على خطاه في رفض الظلم والظالمين".وأضاف، أن "استذكار المؤمنين والأحرار لهذه الفاجعة الأليمة على الرغم من مرور أكثر من عقدين ونيف يؤكد على العمق الكبير والتأثير الواضح للمرجع الشهيد الصدر، وعلى الأساس المتين الذي بُنيت عليه حركته الإصلاحية وانبثق منه صوت الحق والعدالة الذي زلزل عرش الجبروت وزمرته الشيطانية".