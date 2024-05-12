السوداني يدعو الأسرة الصحفية إلى أداء مهامها إلى جانب السلطات الرقابية الدستورية

2024-05-12 20:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، (12 ايار 2024)، الأسرة الصحفية إلى أداء مهامها إلى جانب السلطات الرقابية الدستورية.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني "استقبل، عصر اليوم الأحد، نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد عزيز اللامي واستمع إلى عرض عن أحوال الحريات الصحفية والإعلامية في العراق".

وأكد السوداني، بحسب البيان، "نهج الحكومة في حماية حرية التعبير وفق متّجهات الدستور والقوانين النافذة".

كما دعا "الأسرة الصحفية إلى أداء مهامّها إلى جانب السلطات الرقابية الدستورية، وشرح الحقائق أمام المواطنين، والعمل وفق المهنية والموضوعية الإعلامية، نحو تعضيد مساعي الحكومة وأجهزتها في تقديم الخدمات وإحداث التنمية الشاملة والإصلاح ومكافحة الفساد ومواجهة التحديات الاقتصادية".