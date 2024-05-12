وفاة الفنان العراقي الكبير عبد الستار البصري "عبود الضامن"

2024-05-12 20:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نعت نقابة الفنانين العراقيين ببالغ الحزن والاسى، اليوم الاحد (12 آيار 2024)، رحيل الفنان الكبير عبد الستار البصري عن عمر ناهز الـ77 عاما.

وقالت النقابة في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "ننعى ببالغ الحزن والاسى رحيل الفنان الكبير عبد الستار البصري عن عمر ناهز الـ77 عاما".

واضافت، ان "الفنان الراحل، وافته المنية هذا اليوم أثر مرض عضال، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

وولد الفنان الراحل البصري في البصرة بمحلة البجاري بالعشر وأكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية فيها ترك البصرة ودراسة القانون، وتوجه إلى بغداد، حيث درس في كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد عام 1967 وتخرج منها في الموسم الدراسي 1971 - 1972 قسم المسرح ليلتحق بالفرقة الوطنية للتمثيل عام 1974، وقدم العديد من الأعمال في المسرح السينما و التلفزيون العراقي.