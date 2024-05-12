2024-05-12 20:12:08 - المصدر: شفق نيوز

أفاد مصدر سياسي مطلع، يوم الأحد، بانعقاد اجتماعات عاجلة للأحزاب السنية على رأسها "تقدم" بقيادة الحلبوسي، لبحث ملف انتخاب رئيس البرلمان، مبينا ان كتلة الصدارة ستحدد في اجتماعها مرشحا واحدا من اثنين من المرشحين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعا لنواب حزب تقدم برئاسة رئيس الحزب محمد الحلبوسي، سيعقد بعد قليل لمناقشة ملف انتخاب رئيس البرلمان".

ولفت إلى أن "كتلة الصدارة تقعد اجتماعا بشكل منفرد للخروج باجماع لتقديم مرشح واحد عنها اما محمود المشهداني او طلال الزوبعي".

وتابع المصدر: "كما سيعقد نواب كل من العزم والسيادة والحسم اجتماعا منفردا لمناقشة ذات الملف وبحث امكانية عقد جلسة الانتخاب خلال الاسبوع الحالي".