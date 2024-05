2024-05-12 20:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: تعادل ناديا الناصرية والاتصالات الكرويين، اليوم الأحد، بهدف لكل منهما ضمن مباريات الدرجة الدوري الممتاز في العاصمة بغداد. وقال مراسل “شبكة أخبار الناصرية”، إن نادي الناصرية تعادل مع نظيره نادي الاتصالات في العاصمة بغداد بهدف لكل منهما. واضاف، أن هذا التعادل وضع نادي الناصرية في المركز الثالث...

The post نادي الناصرية يتعادل مع الاتصالات في الدوري الممتاز appeared first on شبكة اخبار الناصرية.