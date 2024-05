2024-05-12 20:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مديرية تربية ذي قار عن اسماء المقبولين من المرشحين بصفة عقود حارس ليلي وموظف خدمة.للاطلاع على الاسماء الرجاء اضغط هنا

