2024-05-12 20:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” اليوم الأحد، أنها نفذت عملية مركبة ضد الجيش الإسرائيلي، مؤكدة تفجير منزل مفخخ بجنود إسرائيليين هربوا إلى داخله. وقالت “القسام” في بيان لها: “كتائب القسام تنفذ عملية مركبة قرب موقع المبحوح شرق مخيم جباليا، استهدفت فيها دبابة “ميركفا” بقذيفة “الياسين 105″، وبعد هروب جنود العدو المتواجدين في المكان […]

ظهرت المقالة القسام تفجر منزلاً مفخخاً بجنود إسرائيليين هربوا من القتال إلى داخله أولاً على Eishan.