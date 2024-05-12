2024-05-12 20:24:07 - المصدر: منصة إيشان

نعت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الأحد، الفنان عبد الستار البصري الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، والمعروف بدور “عبود الضامن” في مسلسل عالم الست وهيبة. وذكرت النقابة في بيان تلقته “إيشان”، أنه “ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان الكبير عبد الستار البصري، والذي وافته المنية هذا اليوم إثر مرض عضال سائلين […]

ظهرت المقالة عبد الستار البصري.. الكوميديان المتزن يترجل من صهوة الحياة أولاً على Eishan.