2024-05-12 20:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الأحد (12 آيار 2024)، تأثر العراق بـ"كتلة هوائية معتدلة" تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وحدوث أمطار وعواصف ترابية.

وقال الزيادي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "مدن البلاد ستتأثر ابتداءً من ساعات صباح يوم غد الاثنين بتقدم كتلة هوائية معتدلة مصحوبة بنشاط رياح شمالية غربية يرافقها غبار محلي خاصة في المناطق الصحراوية".

وأضاف، أن "الجبهة الهوائية ستؤدي الى انخفاض ملحوظ في معدلات الحرارة بفارق خمس درجات مئوية لتسجل 35 درجة مئوية خاصة في المنطقتين الوسطى والجنوبية"، منوهاً إلى أنه "قد تستمر درجات الحرارة لثلاثة ايام مقاربة للمعدل ثم تعود للارتفاع الخميس المقبل مؤقتاً، تعقبها مجدداً كتلة هوائية معتدلة تخفف الحر وتجعل الأجواء اعتيادية".

وبشأن الأمطار، بين الزيادي، أن "فرصها قائمة يوم غد الاثنين وتحديداً الأقسام الشمالية وأجزاء شرقي صلاح الدين بمجملها أمطار متفرقة محدودة"، نافياً "وجود موجة أمطار غزيرة كما يشاع".

من جانبه، أكد الراصد الجوي رياض القريشي، ان منخفضا جويا سيؤثر على اجواء مناطق شمال البلاد فقط سيبدأ خلال يومي الاثنين والثلاثاء.

وقال القريشي في ايضاح تابعته "بغداد اليوم"، إن المنخفض تتأثر به محافظات دهوك، أربيل، السليمانية، الموصل، وتشهد أمطارا خفيفة خلال يومي الاثنين والثلاثاء وبشكل متقطع.