الوقف السني يستنكر "التجاوزات المتكررة والإساءة" بحق الخلفاء الراشدين

2024-05-12 20:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استنكر ديوان الوقف السني والمجمع الفقهي العراقي، اليوم الاحد (12 آيار 2024)، خلال تجمع لمشايخ وعلماء في جامع أبي حنيفة النعمان ما اسماها بـ"التجاوزات المتكررة والإساءة" بحق الخلفاء الراشدين.

وقال بيان مشترك للديوان والمجمع، تلقته "بغداد اليوم": "في الوقت الذي يشهد بلدنا الحبيب استقرارا واضحا وعمرانا كبيرا وانفتاحا على العالم، ظهر في إحدى الفضائيات العراقية متهجما بعبارات اللعن والإساءة على الخلفاء الراشدين الذين شهد إليهم القرآن الكريم ونشروا الإسلام مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوا كتاب الله عز وجل وأن مثل هكذا أفعال تسيء للعراق ولا يقبلها الشرع ويجرمها قانون العقوبات العراقي ويعدها مساساً بالشعور الديني".

واضاف: "من هنا وإننا في ديوان الوقف السني والمجمع الفقهي العراقي والمؤسسات الشرعية نستنكر تصريحات النائب المشينة وندعو المرجعيات الدينية والقضاء العراقي لردع كل متطاول على الرموز الدينية، حفاظا على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية، سائلين الله عز وجل أن يحفظ العراق والعراقيين من جميع دعاة الفتن والفرقة الذين يريدون أن يعيدوا البلاد إلى منزلق الأزمات والطائفية المقيتة".