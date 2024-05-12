القبض على "إرهابي" في البلديات شرقي بغداد

2024-05-12 20:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الأحد، عن اعتقال "إرهابي" بكمين محكم ومعلومات استخبارية دقيقة، في منطقة البلديات شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قطعاتنا الامنية البطلة بالتعاون والتنسيق العالي مع الاجهزة والوكالات الاستخبارية، تستمر في ملاحقة عناصر داعش الارهابي المنهزمة والخارجين على القانون وبجهود استخبارية ومتابعة ميدانية بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادتنا".

وأضافت أن "قوة من الفرقة "الثانية - الأولى" شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من مكتب استخبارات الرشاد، تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 ارهاب" ينتمي لعصابات داعش الارهابية"، مبينة أن "ذلك جاء بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجده ضمن قاطع المسؤولية تلتها متابعات حثيثة ومن ثم رصد تحركاته وبكمين محكم نصب له تم اعتقاله في منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد".

ولفتت إلى أنه "تم إحالة الإرهابي إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهِ".