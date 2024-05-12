الكهرباء: الحكومة توفر الطاقة بأسعار مدعومة لـ (4) فئات

2024-05-12 21:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - نصار الحاجأكدت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، أن الحكومة توفر الطاقة بأسعار مدعومة لـ 4 فئات بينها المواطنون، فيما تقدمها بدعم يصل إلى 70% لأصحاب المصالح الزراعية والتجارية بهدف تشجيع المنتج الوطني وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك 4 أصناف للجباية تتضمن: سكني للمواطنين وزراعي وصناعي و تجاري وجميعها مدعوم والصنف السكني للمواطنين يصل دعمه لما يقارب 90%".وأضاف، "أما الزراعي وكذلك التجاري الذي يفرض على أصحاب الفنادق والمحال والمصالح التجارية فهو يوفر لها بتعرفة مدعومة بنسبة تتراوح من 60 الى 70‎%‎"، لافتا الى ان" الوزارة تسعى الى دعم مختلف الاستخدامات سواء كان الصناعي او زراعي او تجاري أو حتى سكني".وأشار الى أن "الكهرباء لا تباع للمواطنين وأصحاب المصالح التجارية بسعر الكلفة بل بأسعار مدعومة حكوميا بهدف تشجيع المنتج الوطني، وتحقيق جاذبة للاستثمار"، موضحا أن" الدولة تسعى إلى الاستمرار بتقديم الدعم".