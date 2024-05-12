2024-05-12 21:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الأحد (12 ايار 2024)، عن تشييع رمزي سيجرى للفنان العراقي الكبير عبد الستار البصري من مقر نقابة الفنانين العراقيين غدا الاثنين.

وقال نقيب الفنانين عبد الجبار جودي لـ"بغداد اليوم"، إن "جثمان الفنان العراقي الكبير عبد الستار البصري في طريقه الى النجف الاشرف وسيوارى الثرى هناك اليوم".

وأوضح أن "تشييعا رمزيًا سيجري للفقيد البصري من مقر نقابة الفنانين العراقيين غدا الاثنين".

ونعت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الاحد، وفاة الفنان العراقي الكبير عبد الستار البصري والمعروف بدور "عبود الضامن" في المسلسل العراقي الشهير عالم الست وهيبة، اثر مرض عضال.