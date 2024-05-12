المبرقع ودرجال يناقشان تحضيرات المنتخب للقاء فيتنام

2024-05-12 21:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث وزيرُ الشَّبابِ والرِّياضةِ أحمد المبرقع، اليوم الأَحد، (12 ايار 2024)، مع رئيسُ الاتِّحادِ العراقيِّ لكرةِ القدمِ عدنان درجال، آليَّة تَحضيرات المنتخب الوطنيِّ بكرةِ القدمِ لمباراتهِ المقبلةِ ضمنَ تصفياتِ كأسِ العالمِ أَمامَ نظيرهِ منتخبَ فيتنام في اللِّقاءِ الَّذي سَيجمعهُمَا في ملعبِ البصرةِ الدَّولِيِّ.

كَمَا ناقشَ الطَّرفانِ بحسب بيان لوزارة الشباب، تلقته "بغداد اليوم"، "عددًا من الملفَّاتِ الرِّياضيَّةِ الَّتي تتعلَّقُ بإنِّجازِ الملاعبِ وتأهيلهَا ومبارياتِ دوريِّ نجومِ العراقِ".

كما ناقشا، وفقا للبيان، "مدوَّنةِ السُّلوكِ الإِعلاميِّ والجماهيريِّ الَّتي ترتبطُ بِقضايَا السَّاعةِ وأَثرهَا في المجالِ الرِّياضيِّ، ودورِ الإِعلامِ الشَّريك في الإِنجازِ وعددٍ من القَضايَا الأَخْرَى المرتبطةِ بالإِعلامِ والرِّياضةِ والجماهيرِ وسطَ أَجواءٍ سَادهَا الحرصُ والتَّفاهمُ المشتركُ، والإِشادةُ بدورِ الوزيرِ في دعمِ رَياضةِ الإِنجاز ومتابعتهِ جميعَ ما يتعلَّقُ بالرِّياضةِ والإِعلامِ الرِّياضيِّ والجماهيريِّ.