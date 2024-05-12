القبض على داعشي شرقي بغداد

2024-05-12 21:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، (12 ايار 2024)، عن إلقاء القبض على ارهابي في منطقة البلديات شرقي بغداد.

وذكر بيان للعمليات، تلقته "بغداد اليوم"، ان "قوة من الشرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من مكتب استخبارات الرشاد، تمكنت من القاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 ارهاب ينتمي لعصابات داعش الارهابية".

وأشار الى ان عملية الاعتقال "جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجد الارهابي ضمن قاطع المسؤولية تلتها متابعات حثيثة ومن ثم رصد تحركاته وبكمين محكم نصب له تم اعتقاله في منطقة البلديات شرقي العاصمة".

ولفت البيان الى "إحالة الارهابي إلى الجهات ذات الإختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهِ".