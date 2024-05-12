صلاح الدين.. الحماية الاجتماعية تعلن استرداد أكثر من 97 مليون دينار

2024-05-12 22:06:01 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديأعلنت مديرية الحماية الاجتماعية بصلاح الدين، اليوم الأحد، عن استرداد أكثر من 97 مليون دينار، فيما أوضحت آلية دفع المبالغ المستردة من قبل المتجاوزين.وقالت معاون مدير دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة صفا فاضل عبد الحسين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المستفيدات المشمولات بدائرة الحماية الاجتماعية للمرأة قسم بلد والدجيل يتبعن مناطق جنوب صلاح الدين وخاصة اقضية بلد والدجيل والضلوعية ونواحي الاسحاقي ويثرب والحاتمية، وبالنسبة لعدد المستمرات المشمولات على قسم بلد والدجيل فهم بحدود 9347 امرأة".وأضافت، أن "هذا العدد قابل للزيادة"، لافتة إلى أن "يتم قطع راتب الحماية عن المستفيدات اللاتي يحصلن على فرصة عمل او تقاعد او راتب ثاني من قبل الدولة، حسب كتاب من الجهة المعنية".وفيما يتعلق بالمتجاوزين، أكدت أن "الدائرة قامت بكشف حالات كثيرة من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية، واستقطاع واسترداد المبالغ مستمر ".وبينت أنه "تم كشف العديد من الحالات مثل زواج المستفيدات او حصولهن على فرصة عمل او راتب تقاعدي، وكذلك من لديهن راتب ثاني أو من لديهن كفالة من مستفيد يتضح أن توفي".وأشارت إلى أن "استرجاع المبالغ يتم باحتساب المبلغ الكلي على المتجاوزة وتلتزم وفق القانون بدفع المبلغ نقدا او أقساطا، وفي حالة دفعه تقسيطا نطالب المتجاوزة بجلب كفيل ضامن ويكون موظفا مدنيا ليتم إكمال إجراءات الاسترداد".وأشار الى أن "المبالغ المستحصلة من قبل دائرتنا من المتجاوزين والمتجاوزات لهذا العام وصلت الى 97 مليونا و500 ألف دينار".