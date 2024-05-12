2024-05-12 22:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق أحمد دبان، اليوم الأحد (12 آيار 2024)، أن الإقليم يعتبر بيئة طاردة للشباب والهجرة ما تزال قائمة.

وقال دبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الشاب الكردي ما زال حلمه الهجرة إلى أوروبا، وهناك آلاف من حالات الهجرة سنويا إلى الدول الأوروبية، وهذا يؤكد عدم وجود مظاهر للحياة التي يطمح لها الشباب".

وأضاف أن "عوامل زيادة الهجرة لها أسباب، أهمها عدم اكتراث أحزاب السلطة بتوفير البيئة المناسبة للشباب من فرص عمل وحياة كريمة وتعليم جيد".

وبيّن أن "التعدي على الحريات الشخصية والعامة من الأسباب التي أدت لزيادة هجرة الشباب أيضا، وعدم وجود برامج محددة واستراتيجية لتوفير حياة كريمة لهم، كلها عوامل جعلت الشاب يسلك مخاطر عديدة من بينها خطر الغرق في البحر وتعريض حياته لمخاطر أخرى في سبيل الحلم بحياة كريمة".

وبينما بلغ عدد المهاجرين الكرد الى أوروبا في عام 2021 اكثر من 28 ألف مهاجر، انخفض العدد في 2023 الى اقل من 20 ألف مهاجر، بحسب منظمات مختصة.

وتسببت محاولات الهجرة بعد عام 2015 من إقليم كردستان بسبب الأحداث الأمنية ومن ثم الازمات الاقتصادية المتكررة في كردستان وقمع الحريات ولاسيما التي تطال الصحفيين، بوفاة عشرات الأشخاص نتيجة الغرق او الظروف الصعبة والسيئة خلال محاولات الهجرة غير الشرعية.

وادت محاولات الهجرة غير الشرعية والطلب الكبير عليها، الى بروز مهربي بشر كرد محترفين، وشخصيات خطيرة ومطلوبة في اوروبا بتهمة تهريب البشر والتسبب بوفاتهم.