2024-05-12 22:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة الاعمار والخدمات البرلمانية مديحة المكصوصي، اليوم الأحد (12 آيار 2024)، ان الاهتمام الحكومي في الاعمار والبناء في العاصمة بغداد سيجعلها من أجمل عواصم المنطقة.

وقالت المكصوصي لـ"بغداد اليوم" ان "حكومة السوداني نجحت في ثورة الإعمار والبناء في العاصمة بغداد وهناك تطور كبير وملموس بهذا الجانب رغم عمر الحكومة القصير"، مستدركة: "لكن هناك عملا حقيقيا لم تقوم به الحكومات المتعاقبة ".

وأضافت ان "الاهتمام الحكومي الكبير بجانب الاعمار والبناء في بغداد سوف يجعلها من أجمل العواصم في المنطقة خلال السنوات القليلة القادمة، وسوف يجعلها من اهم البلدان السياحية والترفيهية للكثير من السياح الأجانب".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر رئيس ائتلاف شركات (وينتل كابيتال) السويسرية وشركة فاس فود الاماراتية رياض كاظم ان "العراق يشهد أمنا وأمانا واستقرارا وتشجيعا للاستثمار وخاصة المشاريع الاستراتيجية"، لافتا الى "اننا نشجع الشركات المستثمرة للقدوم الى العراق".

من جانبه، ذكر مخول شركة سيمنز الالمانية يوسف الشمري أن "العراق بلد فتي بالمشاريع وجاذب للاستثمارات بقوة"، لافتا الى "اننا نسعى الى الاستثمار في مشروع مترو بغداد بقيمة 18 مليار دولار".

وأضاف، "المشروع استقطب كبريات الشركات العالمية مثل سيمنز وarg وهيتاشي والشركات المختصة في بناء السكك والأنظمة والقطارات"، لافتا الى أنه "بعد تحليل العطاءات وتوقيع العقد سيتم خلال عام ونصف افتتاح المرحلة الاولى من مترو بغداد وسيتكون من سبع مراحل".