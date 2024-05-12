الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على "مقاتل إرهابي" في نينوى

2024-05-12 22:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الأحد، الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية في محافظة نينوى.

وقال إعلام مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "إستمراراً لنهجها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الإرهابي وخلاياه النائمة وإستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة من شعبة الفرقة الخامسة عشر، تمكنت مفارز الإستخبارات العسكرية ومن خلال كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (4/ إرهاب) في ناحية العياضية التابعة إلى قضاء تلعفر".

وأضاف، أن "الإرهابي كان يعمل في صفوف تنظيم داعش الإرهابي بصفة (عنصر مقاتل) وشارك في الهجمات الإرهابية ضد القوات الأمنية العراقية أنذاك"، مبيناً أنه "تم تسليمه الى جهة الطلب أصولياً".