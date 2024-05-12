مقتل مراهقة برصاصة "ثارت فجأة" خلال مشاجرة مع والدها وعمها في بغداد

2024-05-12 22:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاحد (12 ايار 2024)، بمقتل فتاة بعمر 15 عامًا نتيجة شجار مع والدها وعمها.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "فتاة تولد 2009 قُتلت نتيجة مشاجرة مع والدها بسبب مشاكل عائلية ضمن حي الجزائر في منطقة الشعب".

وأوضح انه "اثناء الشجار تدخل العم لفض المشاجرة وكان بحوزته مسدس، وقام باطلاق النار عليها"، مبينا وحسب ادعاء عمها ان "الرصاصة اطلقت عن طريق الخطأ".

واشار الى انه "تم اعتقال العم مع والد الفتاة بإجراء اصولي".



