قائمقام جمجمال ينفي لشفق نيوز تعرض حقل كورمور الغازي للقصف

2024-05-12 22:48:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفى قائممقام جمجمال رمك رمضان، يوم الأحد، تعرض حقل كورمور الغازي في القضاء ضمن محافظة السليمانية، للقصف، كما تناقلت بعض وسائل الإعلام.

وقال قائممقام جمجمال رمك رمضان، لوكالة شفق نيوز إن "حقل كورمور الغازي في القضاء لم يتعرض لأي اعتداء اليوم"، مؤكداً أن "المنطقة آمنة ولا يوجد أي اعتداء".

وتداولت وسائل إعلام عن تعرض حقل كورمور الغازي بقضاء جمجمال في محافظة السليمانية، إلى قصف بطائرة مسيرة مساء اليوم الأحد.

وفي يوم الجمعة، 26 نيسان 2024، تعرض حقل غاز "كورمور" في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية ضمن اقليم كوردستان لقصف بطائرة مسيرة مجهولة المصدر.

وتسبب الهجوم بمصرع أربعة عمال أجانب وإصابة 8 آخرين وتعليق إنتاج الغاز وخفض إنتاج الكهرباء بمقدار 2500 ميغاواط.