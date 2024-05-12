وزير التجارة يؤكد من المنامة أهمية دعم الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي

2024-05-12 22:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير التجارة، أثير داود الغريري، أهمية دعم الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " وزير التجارة، أثير داود الغريري، ترأس وفد جمهورية العراق في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء التي بدأت في المنامة تحت مظلة جامعة الدول العربية استعدادًا لعقد الدورة 33 للقمة العربية في البحرين."وقال الوزير الغريري في كلمته خلال الاجتماعات: "يأتي هذا الاجتماع في ظل العديد من المتغيرات والتطورات المهمة والمتسارعة في العالم ومنطقتنا، خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتداعياتها، مما يستدعي تعزيز بيئتنا العربية من خلال تنسيق سياساتنا الوطنية للتعامل مع التحديات الدولية بشكل إيجابي وفعّال وفقًا لتطورات الاقتصاد العالمي."وأضاف الوزير: ان "الملفات المطروحة في جدول الأعمال ذات أهمية بالغة، خاصةً تلك المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الكمركي العربي، بالإضافة إلى الملفات المتعلقة بالقطاع الصحي والأمن المالي التي تشكل دعامات أساسية لدعم التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي."و شدد الوزير الغريري على "أهمية دعم جميع الجهود المبذولة والتعاون من أجل تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز التكامل الاقتصادي"، مؤكدًا على "أهمية خلق حالة توازن في اقتصادنا وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي".وفيما يخص القضية الفلسطينية ، اكد الوزير على "دعم العراق جميع الجهود الأممية والدولية الرامية باتخاذ قرارات حاسمة بإيقاف آلة الدمار والموت الصهيونية وفتح الممرات لوصول المساعدات الغذائية والدوائية والعينية وإسعاف المصابين والجرحى ".