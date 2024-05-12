اعتقال مرشح الانتخابات التشريعية في السليمانية الملقب بـ "فاندام"

2024-05-12 23:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت شرطة محافظة السليمانية، اليوم الأحد، (12 ايار 2024)، اعتقال مرشح الانتخابات التشريعية شيرزاد عبد الوهاب المعروف بالعم "فاندام".

وقال متحدث الشرطة سركوت أحمد في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مرشح الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان شيرزاد عبد الوهاب المعروف بـ (العم فاندام) اعتقل بتهمة الازدراء استنادا لقانون رقم 6 لسنة 2008".

وبيّن ان عقوبة "القانون تخص منع إساءة استعمال أجهزة الاتصالات في إقليم كردستان".