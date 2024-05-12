2024-05-12 23:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، أن العراق منفتح على محيطه وحريص على توثيق علاقاته وفق مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، استقبل مساء اليوم الأحد في مكتبه الخاص، المجموعة العراقية للشؤون الخارجية، حيث بارك لهم الانطلاقة، مُشيداً بدورهم واسهاماتهم ضمن هذا المسار المهم".واكد المندلاوي، بحسب البيان، ان "العراق يُركز في سياسته الخارجية على الانفتاح مع محيطه الإقليمي والدولي، ويسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع الجميع تستند على مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، داعيًا إلى "استثمار طاقات وكفاءات النُخب الوطنية واشراكهم في بلورة رؤى تُعزّز من مكانة ودور العراق."