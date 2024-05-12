أربيل يهزم النفط والكهرباء يصعق نفط الوسط في إنطلاق الجولة 28 من دوري النجوم

2024-05-12 23:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

فاز فريق أربيل على مضيفه النفط، بهدف دون رد، اليوم الأحد، (12 ايار 2024)، على ملعب المدينة، ضمن منافسات إنطلاق الجولة 28 من دوري نجوم العراق.

وسجل هدف اللقاء الوحيد، اللاعب أمجد راضي يوسف في الدقيقة 27.

الفوز رفع رصيد فريق أربيل إلى النقطة 27 في المركز 14 بجدول ترتيب المسابقة المحلية.

وعلى الجانب الآخر، توقف رصيد فريق النفط عند النقطة 38 في المركز الثامن، بفارق نقطة واحدة عن الحدود صاحب المركز التاسع.

يذكر أن المباراة قادها حكم الساحة زياد ثامر، بمساعدة جهاد عطية ورحيم فلاح، والحكم الرابع مصطفى مهنا، وحكم الفار مهند قاسم.

وفي ذات الجولة عقد الكهرباء موقف نفط الوسط بعدما فاز على الأخير 2-0 على ملعب النجف.

وتقدم فريق الكهرباء بهدف مُبكر سجله لاعبه دنيس تيتيه بعد مرور 18 دقيقة من عمر الشوط الأول قبل أن يضيف زميله أموري فيصل الهدف الثاني بالدقيقة 77 من عمر اللقاء.

ورفع الفوز رصيد الكهرباء إلى النقطة 32 في المركز 12 بجدول ترتيب المسابقة بفارق نقطة عن الميناء صاحب المركز 13 ونقطتين عن الطلبة صاحب المركز 11.

وعلى الجانب الآخر توقف رصيد نفط الوسط عند النقطة 12 متذيلا جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن نظيره أمانة بغداد صاحب المركز 19 قبل الأخير.

في المقابل اكتفى الميناء والقاسم بالتعادل السلبي.