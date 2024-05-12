الكهرباء المنتجة في العراق تغطي 65% من الطلب.. و15 الف ميغا واط "عجز"

2024-05-12 23:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير في مجال الطاقة فرات الموسوي، اليوم الأحد (12 آيار 2024)، وجود عجز في الطاقة الكهربائية بين الانتاج والطلب الفعلي بحدود 15 ألف ميغا واط، وبنسبة عجز تبلغ 35%.

وقال الموسوي لـ"بغداد اليوم"، "إننا نحتاج 42 ألف ميغا واط، ولدينا 27 ألف ميغا واط منتجة حاليا فقط"، مشيرا الى ان "هناك فجوة كبيرة بين الرقمين".

وبخصوص تحسن التجهيز وواقع قطاع الكهرباء، وصفها الموسوي بانها "ليست طفرة"، ولكن "هناك تحسنا نتيجة استثمار الغاز، الذي يعد المورد الرئيسي للطاقة الكهربائية في العراق، وادخال تقنيات جديدة بالشراكة مع شركتي جي اي وسيمنز لتوفير الطاقة وصيانة المعدات التي وفرت كمية جيدة من الطاقة ادى لتحسن التجهيز".

واشار ايضا الى "تراجع استهداف ابراج الطاقة الكهربائية نتيجة الحماية الأمنية التي قامت بها شرطة الطاقة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الاخرى"، مبينا ان "هناك توجيها حكوميا لحماية ابراج الطاقة بالتعاون مع الاهالي وسوف يتم نصب كاميرات حرارية لحماية ابراج الطاقة من اي استهداف".









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