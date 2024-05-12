التواصل الإلكتروني يحصي عدد المناشدات والشكاوى الواردة ويؤكد استمرار حملة (بين اهلنا)

2024-05-12 23:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأحصى فريق التواصل الالكتروني الحكومي، عدد المناشدات والشكاوى الواردة والمنجزة، فيما اكد استمرار حملة (بين اهلنا).وقال رئيس الفريق عمار منعم، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الفريق تلقى منذ انطلاق عمله (16768) مناشدة وشكوى عبر مجموعة ( واحد حكومة) واستطاع بالتعاون مع الجهات الساندة والبالغ عددها (51) جهة من انجاز (12018) مناشدة وشكوى ،فيما بقي (4750) منها قيد الانجاز لوجود بعض المتطلبات الإجرائية لانجازها".وأشار الى " استمرار عمل حملة (بين اهلنا) في محافظات ( بغداد، ديالى، ذي قار، الانبار، نينوى، النجف) "، مؤكدا " قرب اطلاق العمل بالحملة في محافظتي المثنى والديوانية".