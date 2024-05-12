2024-05-12 23:30:08 - المصدر: منصة إيشان

في تصريح لافت، قال النائب سجاد سالم، إن الطلب الذي تقدمت به الحكومة لإنهاء دور بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي”، يعني “انتصار السلاح المنفلت” في العراق. وأضاف سالم في تصريح متلفز، تابعته منصة “إيشان”، إن “المسعى السياسي والحكومي الذي يهدف إلى إنهاء بعثة الأمم المتحدة في العراق، يعود بالفائدة على مجاميع السلاح المنفلت الذين […]

ظهرت المقالة في تصريح لافت.. سجاد سالم: إنهاء بعثة يونامي نصرٌ للسلاح المنفلت وإضعاف للانتخابات أولاً على Eishan.