2024-05-12 23:30:08 - المصدر: منصة إيشان

لا تزال أصداء الرسالة التي أصدرها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخاصة بطلب إنهاء بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي”، تتصدر العناوين السياسية وموضع قلق لدى الحركات الشبابية والمدنية، لا سيما وأنها تمثل حالة جديدة قد تؤدي إلى خسارة العراق، الاهتمام الدولي والأممي في رعاية الملفات الحساسة، في حين أن جهات سياسية داعمة للحكومة […]

ظهرت المقالة نهاية بلاسخارت وبعثتها.. هل يخشى “الإطار” مراقبة “يونامي” للانتخابات المقبلة؟ أولاً على Eishan.