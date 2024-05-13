القوات الامنية تنفذ إجراءات "احترازية" في شوارع الموصل

2024-05-13 00:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الأحد، بأن القوات الأمنية تقوم باجراءات احترازية في شوارع جانبي الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "القوات الأمنية متمثلة بشرطة نينوى تقوم بمنع وقوف المركبات على جانبي الطرق في الشوارع العامة المكتظة والمزدحمة وقرب المطاعم في جانبي الموصل الأيمن والأيسر".

وأوضح المصدر أن "الإجراءات تركزت في مناطق حي الضباط والمالية والمجموعة والمثنى والزهور بمنع وقوف المركبات على الشارع العام".

وطمأن المصدر أهل الموصل أنه "لا مخاوف من هذه الإجراءات وإنما تندرج ضمن الإجراءات والخطط الأمنية التي تقوم بها شرطة نينوى بين الحين والآخر".