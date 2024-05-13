القبض على مطلوبين بالسرقة والاحتيال في الكاظمية

2024-05-13 00:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ألقت قوة أمنية، اليوم الأحد، (12 ايار 2024)، القبض على سارق ومتهم مطلوب وفق قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال في مدينة الكاظمية ببغداد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز قسم شرطة الكاظمية التابع الى قيادة شرطة بغداد الكرخ تمكنت خلال ممارسة امنية مسائية من القاء القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق قضايا تتعلق بالسرقة واخر مطلوب وفق احكام المادة 456 نصب واحتيال".

وأشار البيان الى "اصطحاب المتهمين الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق القانون".



