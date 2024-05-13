استنفار أمني بعد "قنص" كاميرا حرارية.. شكوك بتواجد "دواعش" في خاصرة بغداد الشرقية

2024-05-13 00:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد (12 آيار 2024)، عن تعرض كاميرا حرارية الى اطلاق نار من اسلحة قنص شرقي محافظة ديالى، فيما اشار الى انها الأولى منذ 6 اشهر الامر الذي أفرز مخاوف من وجود محاولات تسلل لعناصر داعش.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "كاميرا حرارية تابعة للقوات الأمنية، في عمق الاراضي الزراعية جنوب ناحية كنعان (22كم شرق بعقوبة) استهدفت بنيران قناص، ما ادى الى اضرار بها".

وأضاف، أن "الهجوم هو الأول من نوعه منذ قرابة 6 اشهر ويدل على وجود فلول لبعض خلايا داعش في منطقة تشكل خاصرة بعقوبة الجنوبية والشرقية معا، وهي تمثل امتدادا لاتجاهات متعددة ابرزها عمق العاصمة بغداد من جهة النهروان".

واشار الى "وجود استنفار امني من اجل تمشيط المناطق الزراعية وتعقب قناصة داعش الارهابي".

وعمدت القوات الأمنية، الى استخدام الكاميرات الحرارية بكثرة خلال الاعوام الثلاثة الماضية، لرصد أي تحركات ليلية لتنظيم داعش، حيث كان التنظيم غالبا ما يستغل اوقات الليل المظلمة وكذلك ايام الطقس السيء لشن هجمات في بعض المناطق ولاسيما في محافظة ديالى.

وردًا على ذلك شن التنظيم العديد من هجمات الاستهداف للكاميرات الحرارية بواسطة قناصة، وكانت مهاجمة الكاميرات الحرارية غالبًا ما يعقبها تحرك وهجوم للتنظيم على بعض النقاط العسكرية.