شنيشل يكشف عن وديتين قبيل أولمبياد باريس ويقدم 7 مدربين أجانب لطاقمه

2024-05-13 00:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مدرب المنتخب الاولمبي، راضي شنيشل، مساء اليوم الأحد، (12 ايار 2024)، عن مباراتين وديتين للمنتخب قبيل خوض تصفيات أولمبياد باريس في الصيف المقبل.

وقال شنيشل في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، "سنواجه بارغواي ونيوزلندا وديا في فرنسا قبل الدخول للاولمبياد، وسأختار اللاعبين الثلاث فوق السن القانوني بعناية" مؤكدا ان "الأسماء ستُحدد قريبا".

ورأى، ان "التأهل للاولمبياد أصعب من التأهل لكأس العالم، واشكر كل من أسهم في تحقيق الانجاز"، مضيفا "تعاملنا مع الضغوطات بهدوء بعد الخسارة أمام تايلند، واستطعنا إبعاد اللاعبين عن كل ما هو سلبي".

وقال شنيشل ان "اللاعب علي جاسم له مميزات ممتازة منها: انه متواضع وبسيط وباستطاعته اللعب مع الاشبال ان طلبت منه ذلك، وحاليا هو افضل لاعب عراقي ويمكنه اللعب في اوروبا بسهولة".

ونوه الى، ان "تواجد المدرب كاساس في البطولة منح اللاعبين دافع معنوي وفي كل يوم يجمعني به لقاء قصير، والجميل انه يتابع الوحدة التدريبية باحترام وهدوء".

وأعرب مدرب الأولمبي عن "صدمته حينما رأى رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال يتنقل بين تايلند وقطر لمتابعة المنتخبات الوطنية، وهذا عمل جبار وكبير جداً" مؤكدا انه " لا يتأثر بكل ما يكتب هنا وهناك وبعض الصفحات المشبوهة تبحث عن الشو الإعلامي في بث الشائعات التي تعد عارية عن الصحة".

وكشف شنيشل، عن "تقديمه للاتحاد أسماء 7 مدربين أجانب، على ان يتم اختيار احدهم ليكون في طاقمي المساعد في الاولمبياد".

يذكر ان المنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم، تأهل الى أولمبياد باريس بعد فوزه بالمركز الثالث ببطولة كأس آسيا.