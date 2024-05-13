باريس يسقط بثلاثية في ليلة وداع مبابي

2024-05-13 01:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعسقط باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، في ليلة تتويجه باللقب، أمام ضيفه تولوز بنتيجة 1-3 في الجولة 33 من المسابقة.تقدم البي إس جي بهدف كيليان مبابي في الدقيقة الثامنة، ورد تولوز بثلاثية سجلها تيس دالينجا ويان جبوهو وفرانك ماجري في الدقائق 13 و68 و95.وتجمد رصيد الفريق الباريسي عند 70 نقطة في الصدارة بعد خسارته الثانية في الدوري الفرنسي هذا الموسم.أما تولوز فقد رفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر، محققا فوزه 11 في الدوري الفرنسي هذا الموسم.