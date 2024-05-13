2024-05-13 01:12:07 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: عمر عبد اللطيف



تستعدّ بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" لتقديم إحاطتها الدوريَّة إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم البعثة سمير غطاس لـ"الصباح": إنَّ البعثة ستقوم بتقديم إحاطتها الدورية إلى مجلس الأمن الأسبوع المقبل، من دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن تلك الإحاطة. من جانبه، توقع مدير مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري أنَّ البعثة قد تشير في إحاطتها إلى وجود تقدم ملحوظ في بعض المستويات الاقتصادية والخدمية. وأوضح الشمري، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ رئيس البعثة جينين بلاسخارت قد تشير إلى أنَّ العراق ما زال بحاجة إلى "يونامي" خصوصاً في ظل وجود بعض الخلافات السياسية الداخلية، وعدم الاتفاق على بعض الملفات. وكان المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، لفت إلى أنَّ هناك ملفات مهمة سوف يطلب العراق فيها دعماً فنياً من الأمم المتحدة مثل ملف الانتخابات، إلا أنَّ ذلك يكون ضمن بعثة خاصة بالانتخابات. وأضاف أنَّ الوكالات الأممية المتخصصة ستستمر في عملها كمنظمة حقوق الإنسان و(UNDP) وغيرها، وأنَّ القرار العراقي لا يتعارض مع استمرار عمل هذه المنظمات.





