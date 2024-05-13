سامسونج المشرق العربي تطلق أجهزة التبريد المزودة بجهاز التحكم التلقائي بالأمبير + لراحة المواطن في العراق

2024-05-13 07:32:54 - المصدر: سامسونج

بغداد، العراق- أطلقت سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي جهاز التحكم التلقائي بالأمبير+ في العراق، والذي يمكنكم من الاتصال بجهاز تبريد الهواء إنفيرتر من سامسونج (1 طن، 1.5 طن و 2 طن) ضمن نطاق الإشارة الفعال واستخدام خاصية التحكم التلقائي بالأمبير لاسلكيا.

يعمل الجهاز من خلال قطعة واحدة هي المرسل والتي يتم تركيبها بنقطة كهرباء وطنية، وعندما تعمل الكهرباء الوطنية يقوم الاجهاز بإرسال إشارة لاسلكية باستخدام تقنية Wi-Fi لجهاز التبريد ليعمل بطاقته القصوى. وعندما تنطفىء الكهرباء الوطنية ينطفىء المرسل، ويصبح جهاز التبريد يعمل على كهرباء المولد بأقل أمبير. وتعمل هذه الخاصية طول الوقت حتى وقت النوم في الليل بحيث لا يكون هنالك حاجة لأحد لأن يستيقظ حتى يعمل هذا التغيير بشكل يدوي.

ويحتوي جهاز التبريد من سامسونج على مستقبلين اثنين لإشارة ال Wi-Fi، بحيث يتصل المستقبل الأول بالمرسل لإتاحة خاصية التحويل التلقائي، ويتصل الثاني بشبكة الإنترنت لإتاحة خاصية التحكم والمراقبة عن بعد.

ويتم إعداد الجهاز وربطه بالمكيفات بسهولة دون الحاجة إلى إنترنت ويمكن إقران جهاز الإرسال بأكثر من مكيف هواء في المنزل أو المكتب.

يمكن للمستخدم الإختيار بين 6 خيارات لقيمة التيار الكهربائي المستخدم (تبدأ من 2 أمبير) و ذلك في كل من وضع التبريد أوالتدفئة.

من جهته قال السيد سانجمين كيم، المدير العام لشركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي في العراق "لقد قمنا بتطوير هذا الجهاز لإدراكنا بأهمية وجوده في البيوت العراقية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة الكبير في الصيف وانقطاع الكهرباء، وأخذنا بعين الاعتبار أهمية راحة المواطن ".

ويتوفر الجهاز في جميع معارض سامسونج في العراق، للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الرابط التالي:

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