ارقام قياسية جديدة لارسنال في البريمييرليغ

2024-05-13 08:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعإستعاد أرسنال صدارة البريمييرليغ بفوزه على مانشستر يونايتد بهدف دون رد لحساب الجولة ال37 من الدوري الانكليزي الممتاز.وبهذا الفوز عزز أرسنال، سجله القياسي في البريمييرليغ خارج ملعبه خلال 2024، حيثُ تمكّن الغانرز في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في مبارياته خارج ملعبه بالمسابقة، خلال العام الحالي للمباراة التاسعة على التوالي.كما وأيضاً حقق أكبر عدد من الانتصارات خلال موسم واحد في البريمييرليغ، متجاوزاً رقمه القياسي السابق خلال موسم 2003 – 2004، برصيد 27 فوزاً، وخمسة تعادلات وخمسة هزائم، مع تبقّي مباراة واحدة لهم في الدوري.