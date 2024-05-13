دار المخطوطات العراقية تتفق على مشروعين مع منظمات عالمية في مجال الخط

2024-05-13 09:06:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة الثقافة، اليوم الإثنين، أن دار المخطوطات العراقية اتفقت على مشروعين مع منظمات عالمية في مجال الخط.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دار المخطوطات العراقية، ممثلة بمديرها العام أحمد كريم العلياوي، شاركت في أعمال فعاليات يوم المخطوط العربي للعام 2024 المقامة في المملكة المغربية بالعاصمة الرباط، بحضور وزير الثقافة والاتصال المغربي محمد المهدي بنسعيد وشخصيات ثقافية وعلمية ريادية ومراكز ومؤسسات معنية بالمخطوطات في البلدان العربية".وأضاف أن "مشاركة الدار خلصت إلى الاتفاق على مشروعين في مجال الخط والمخطوطات أحدهما بالتعاون مع منظمة الألكسو وثانيهما مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم (الأيسيسكو)، إذ حظي المشروعان بموافقة وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدواني وإشرافه المباشر".وتابع أن "الفعاليات ناقشت حاضر المخطوطات وسبل الحفاظ عليها وتوفير الأجواء والتشريعات اللازمة لحمايتها وتحقيقها وتوفيرها مادة للباحثين العرب والأجانب".وأشار إلى أن "حضور دار المخطوطات العراقية في فعاليات يوم المخطوط العربي تعني تأكيد حضور العراق في الفعاليات العربية السنوية التي تتولى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) تنظيمها عبر جهازها المختص وهو معهد المخطوطات العربية ومقره القاهرة، مختتما حديثه بإشارته إلى تميز دار المخطوطات العراقية عبر ثلاثة أعوام من النجاح، مما أهلها لنيل لقب (مؤسسة العام 2023) في مجال المخطوطات من بين المؤسسات العربية".