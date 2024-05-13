تسويق مليون طن حنطة في 4 محافظات خلال شهر

2024-05-13 09:16:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تسلّمت مخازن وزارة التجارة من الحنطة ضمن أربع محافظات جنوبيَّة، مليوناً و32 ألف طن، منذ إطلاق موسم التسويق قبل شهر، بينما عزت عدم المباشرة بتسويق المحصول ضمن ست محافظات إلى الأمطار. وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة الدكتور حيدر نوري الكرعاوي، في حديث لـالصباح تابعته الاقتصاد نيوز، إنَّ موسم تسويق محصول الحنطة بدأ ولأول مرة، في موعد مبكر هذا العام في 11 من شهر نيسان الماضي، مقارنة بموعده السابق خلال الأعوام الماضية، وهو منتصف شهر حزيران. وأضاف أنَّ هذا العام تميز بهطول غزير للأمطار ولأوقات متأخرة عن موعدها، فضلاً عن اعتماد الفلاحين على المرشات، ما أسهم برفع إنتاج غلة الدونم الواحد من الأراضي الزراعية ليصل إلى طن ونصف الطن من المحصول، مقارنة بالأعوام السابقة التي لم يتجاوز الإنتاج فيها 600 إلى 700 كغم للدونم اعتماداً على الأمطار. وبيّن الكرعاوي أنَّ ست محافظات لم تباشر تسويق الحنطة حتى الآن، وهي ديالى ونينوى وكركوك وأربيل والسليمانية ودهوك، بسبب الأمطار والرطوبة التي طالت المحصول، كاشفاً عن بلوغ مجموع ما تسلمته مخازن الوزارة منذ بدء التسويق في 11 نيسان الماضي وحتى السابع من أيار الحالي، مليوناً و32 ألف طن وضمن أربع محافظات جنوبية هي المثنى والبصرة وذي قار وواسط، وبمعدل تسلم 85 ألف طن يومياً. وأشار إلى أنَّ استعدادات الحصاد كانت قد بدأت منذ شهر كانون الأول الماضي فقد تم تشكيل خلية أزمة من ثلاث وزارات هي المالية والتجارة والزراعة، لسرعة إيصال مستحقات المسوقين إلى جميع المحافظات، وكانت ديالى الأولى في تسلمها مبلغ ستة مليارات دينار، وبسعر 850 ألف دينار للطن الواحد وبمواصفات واحدة لتشجيع الفلاحين على التسويق. وأفاد بأنَّ موجة الأمطار التي هطلت مؤخراً، تسببت بخسائر كبيرة للفلاحين، وحتى الآن لا توجد إحصائية بخسائرهم لاسيما في محافظات واسط وديالى وميسان والبصرة والمثنى، لافتاً إلى أنَّ معدل تسلم سايلوات الوزارة للمحصول منها، كان قد بلغ 75 ألف طن يومياً، قبل أن يتم إيقاف الاستلام بسبب الأمطار وتأثيرها في شاحنات النقل خلال عمليات الفحص والتسلم.