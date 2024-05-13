النقل تعلن إعادة طائرة B777 للخدمة

2024-05-13 09:18:01 - المصدر: واع

بغداد واعأعلنت وزارة النقل، اليوم الإثنين، إعادة طائرة B777 للخدمة، فيما وجهة بتخصيصها لتنفيذ الرحلات المجدولة وكذلك نقل الحجاج.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تواصل خطة إعادة الطائرات المتوقفة إلى الخدمة"، مؤكدا أن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، وجه بإعادة الطائرة واسعة البدن من طراز B777-200LR ذات علامة التسجيل YI- AQZ إلى الخدمة، وتمثل ثامن طائرة ضمن أسطول الناقل الوطني، بعد صيانتها، وتهيئتها لتنفيذ الرحلات المجدولة وكذلك الرحلات المخصصة لموسم الحج".وأضاف، أن أعمال الصيانة على الطائرة التي أنجزتها كوادر القسم الفني تمت ضمن اتفاقية استئجار معدات الهبوط من قبل الشركة المصنعة خلال فترة صيانة المعدات الأصلية للطائرة، وهو إجراء تعتمده أغلب النواقل الجوية إقليميا ودولياً، وذلك بسبب ندرة قطع غيار هذا الطراز الذي صنعت منه شركة Boeing 61 طائرة فقط".