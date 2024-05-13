انخفاض أسعار النفط وسط تراجع الطلب

2024-05-13 09:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تكبدت أسعار النفط خسائر، خلال تعاملات، اليوم الاثنين (13 آيار 2024)، وسط مؤشرات على ضعف الطلب على الوقود وتصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الامريكي) قوضت آمال خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يبطئ النمو ويخفض الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد عالمي.

وبحلول الساعة 0025 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 82.53 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 78.03 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان بنحو دولار عند التسوية، الجمعة، عندما ناقش المسؤولون في البنك المركزي ما إذا كانت أسعار الفائدة الامريكية مرتفعة بما يكفي لإعادة التضخم إلى مستوى اثنين بالمئة.

ويتوقع محللون أن يبقي المركزي الامريكي سعر الفائدة عند المستويات الراهنة لفترة أطول، مما يدعم الدولار. ويزيد صعود الدولار تكلفة النفط المقوم بالعملة الأمريكية للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وقال محللون من إيه.إن.زد في مذكرة إن أسعار النفط انخفضت وسط مؤشرات على ضعف الطلب، إذ زادت مخزونات الوقود ونواتج التقطير الامريكية في الأسبوع الذي يسبق بداية موسم زيادة انتقالات في الولايات المتحدة.

ولا تزال السوق مدعومة بفعل توقعات بأن تواصل مجموعة أوبك+ تخفيضات إنتاج النفط في النصف الثاني من العام.



