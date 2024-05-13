نزاع كردي عربي يمنع الحصاد في كركوك ودعوة للسوداني بالتدخل

2024-05-13 09:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-كركوك

طالب القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني هدايت طاهر، اليوم الاثنين (13 ايار 2024)، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل لحل نزاع الأراضي في مناطق بلكانه وأطراف الدبس في محافظة كركوك.

وقال طاهر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "رئيس الوزراء باعتباره مسؤولا عن جميع مدن العراق مطالب اليوم بالدفاع عن حقوق جميع المكونات وخاصة تلك التي تتعرض للظلم".

وأضاف أن "أراضي الكرد في مناطق بلكانه تعرضت للمصادرة بعد أحداث أكتوبر عام 2017، وهي أراضٍ كردية، والفلاحون تعرضوا للتهجير إبان عمليات التعريب التي كان يمارسها نظام صدام حسين".

وأشار طاهر إلى أن "على السوداني نزع فتيل الأزمة وتشكيل لجنة تحقيقية وإعادة الأراضي إلى أصحابها، بعد أن تم المجيء بعدد من الفلاحين من عشائر عربية وإسكانهم في المنطقة".

وتشهد مناطق بلكانه احتجاجات واعتصامات من قبل عشائر عربية، متعرضة على مجيء فلاحين كرد لحصاد الحنطة في المناطق الزراعية هناك، وسط تنازع مستمر على الاراضي بين الكرد والعرب.



