2024-05-13 10:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اشاد المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، بتوجه البنك المركزي لتأسيس بنوك رقمية لمواكبة التطور الكبير في القطاع المصرفي العالمي. وقال طارق في حديث لـالاقتصاد نيوز، إن العالم يتجه نحو رقمنة الخدمات المصرفية، والعراق بدأ خطواته الأولى في تأسيس البنوك الرقمية، اذ حتى الآن يوجد بنك رقمي مرخص داخل العراق، ويقدم خدماته بصورة طبيعية الى الجمهور. وأشار الى أن البنك المركزي العراقي، اصدر تعليمات ترخيص البنوك، والتي حدد عددها بنسبة لا تتجاوز الـ10٪ من اجمالي البنوك العاملة داخل البلاد، وبرأسمال 100 مليار دينار، على أن تشارك البنوك التقليدية بنسبة 30٪. وأضاف أن البنوك الرقمية، هي مشابهة للبنوك التقليدية، ولكن تختلف انها لا تمتلك فروعا، ومعظم خدماتها عبر الموبايل، مشيرا الى أن حجم البنوك المركزية في العالم بزيادة كبيرة ووصل الى اكثر من 500 بنك رقمي. ونوه طارق الى أن البنوك التقليدية، مازالت تقدم خدماتها عبر التطبيقات، وهي تواكب التطور الحاصل في القطاع المصرفي.