اليوم.. خمس مباريات لحساب الجولة الـ 28 من دوري نجوم العراق

2024-05-13 10:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

تحتضن بغداد وأربع محافظات أخرى مساء اليوم الاثنين، خمس مواجهات في إطار منافسات الجولة الـ 28 من دوري نجوم العراق للمحترفين بكرة القدم.

ويسعى فريق الشرطة إلى استعادة بريقه، حينما يواجه متحديه أمانة بغداد في ملعب الشعب الدولي ، ويأمل لاعبو الأخضر أن تكون مواجهة اليوم بمثابة بوابة من أجل العودة إلى سكة الانتصارات بعد أربعة لقاءات انتهت جميعها بالتعادل آخرها في الجولة الماضية أمام الكهرباء.

وفي لقاء آخر يحل نوروز ضيفاً على دهوك في ديربي الشمال، وتشير الإحصاءات إلى أن آخر مباراة جمعهتما كانت لحساب المرحلة الأولى من دورينــا وانتهت حينها بتفوق دهوك بهدف نظيف، وبالتالي فإن نوروز يطمح إلى رد الاعتبار لخسارته ذهاباً معولاً على عروضه المميزة وارتفاع الحالة المعنوية للاعبيه عقب سلسلة النتائج الإيجابية التي تحققت له آخرها الفوز على نادي القاسم بثنائية، بدوره يرفع صقور الجبال شعار الفوز، بعد ثلاث مباريات على التوالي لم يتذوق فيها طعم الانتصار، إذ اكتفى بالتعادل بملاقاة أمانة بغداد والحدود وكربلاء.

وفي بقية لقاءات اليوم يلعب زاخو أمام الكرخ، ونفط ميسان والحدود، بينما يستقبل نفط البصرة نظيره كربلاء.