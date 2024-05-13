إنطلاق عملية أمنية في 11 منطقة ببغداد للبحث عن "الإرهابيين والخارجين عن القانون"

2024-05-13 10:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين (13 آيار 2024) انطلاق عملية أمنية في 11 منطقة بالعاصمة، للبحث عن "الإرهابيين والخارجين عن القانون".

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "القوات الامنية شرعت بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش استباقية تهدف إلى تضييق الخناق على العناصر الإرهابية المنهزمة والمطلوبين للقضاء والخارجين عن القانون، من خلال قطعات فرقتي المشاة (السادسة والسابعة عشر) وبأسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية ضمن حزام بغداد ومحيطها".

وأضاف البيان، ان "العمليات الامنية شملت مناطق (المصلحة، الغزيلية، تل الكر، حي القادسية، العهد الجديد، السلطان، اللوابدة، الشاكرية، شاخة 3، حي المزرعة، الخياميات)".