الإطاحة بإرهابي وتاجري مخدرات في ثلاث محافظات

2024-05-13 10:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، اليوم الاثنين (13 آيار 2024)، القبض على إرهابي وتاجري مخدرات في ثلاث محافظات.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز المديرية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين بتهم الإرهاب وتجارة المخدرات في محافظات ديالى وبابل والديوانية".

واوضح البيان، ان "المطلوبين صادرة بحقهم مذكرات قبض على وفق أحكام المادتين (1/4 إرهاب، 28 مخدرات)".

واكد انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وأُحيلوا إلى التحقيق".



