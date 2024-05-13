انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل

2024-05-13 10:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بشكل طفيف، صباح اليوم الاثنين، في بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع افتتاح البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 145600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار يوم أمس الأحد 146700 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 146750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 144750 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً في محال الصيرفة سعر البيع 145600 دينار مقابل الدولار، وسعر الشراء 145500 دينار مقابل 100 دولار.