2024-05-13 11:12:01 - المصدر: واع

أربيل - واع - إيفان ناصرأصدرت محافظة أربيل، اليوم الاثنين، 11 قراراً بعد حريق سوق القيصرية التراثية.وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "بعد سلسلة الحرائق التي طالت عدة أسواق ومحال في محافظة أربيل، وآخرها حريق أسواق القيصرية التراثية، تم عقد اجتماع مع عدد من مسؤولي الدوائر الخدمية، وبحضور عدد كبير من أصحاب المحال المتضررة".وأعرب عن أسفه لـ"حصول هذه الحرائق التي سببت ضرراً كبيراً للكسبة والمواطنين، الذين يشكلون عصب حياة المدينة، حيث سنعمل على تقديم ما هو ممكن لعدم تكرار ذلك"، مبينا أن "أسواق القيصرية والقلعة والمنارة هي هوية مدينتنا)".وتابع خوشناو، أن "التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحرائق"، داعياً" الجميع الى تقديم أي معلومة تساعد فريق التحقيقات، لكي يتم إعلانها للرأي العام".وأكد أنه "تم اتخاد عدة قرارات تصب جميعها في مصلحة أصحاب المحال في الأسواق، وكذلك للمحافظة على الأماكن العامة وحياة المواطنين، وتضمنت:أولاً: التحقيق في أسباب عدم عمل منظومة إطفاء الحرائق في سوق القيصرية.ثانياً: تنظيف وتنظيم جديد لسوق القيصرية لكي يتم افتتاحها أمام المواطنين والسائحين.ثالثاً: تعمير المحال التي تضررت جراء الحريق من الداخل والخارج، وكذلك تعمير سقوف السوق المتضررة.رابعاً: تصليح جميع النواقص والعطلات في منظومة الماء والكهرباء في سوق القيصرية.خامساً: رفع التجاوزات التي من الممكن أن تكون أحد أسباب اندلاع الحرائق في السوق.سادساً: استبعاد الحراس الأمنيين في السوق والتابعين للشركة الأمنية الخاصة واستبدالهم بعناصر من الشرطة المحلية.سابعاً: إعفاء أصحاب المحال المتضررة من الإيجارات الحكومية لمدة سنة كاملة.ثامناً: إعفاء أصحاب المحال المتضررة من أجور الخدمات والتنظيف لمدة ستة أشهر.تاسعاً: إعفاء أصحاب المحال المتضررة من الضرائب بنسبة 50%؜ لعام 2023 ، و100% لعام 2024.عاشراً: شمول أصحاب المحال المتضررة، بالحصول على قروض بنكية بدون فائدة.أحد عشر: شمول المتضررين من أصحاب المحال بتعويض مالي بدل عملاتهم الورقية من الدينار العراقي التي احترقت، وسيتم تعويضهم من البنك المركزي في الإقليم فرع أربيل.